Россия и Турция создали прочный формат взаимодействия на Южном Кавказе, считает азербайджанский политолог Гюльнара Мамедзаде

Об этом Мамедзаде, заместитель генерального директора агентства Trend (Азербайджан), рассказала в интервью изданию Украина.ру.

- Гюльнара, Турция стремится создать собственный мониторинговый центр в зоне карабахского конфликта. На ваш взгляд, необходимо ли присутствие турецких военных в регионе?

Александр Искандарян: Договоренности по Карабаху нельзя назвать капитуляцией © Sputnik /Asatur Yesayants

Поэтому это будет поддерживать определенный баланс, гарантировать полноценное исполнение тех задач, которые стоят перед миротворческим контингентом для завершения перехода от войны к миру.

- Но ведь в мирном соглашении, которое было подписано две недели назад, речь шла только о российском миротворческом контингенте.

— В этом соглашении был заложен пункт о том, что создается мониторинговый центр, в составе которого будут турецкие наблюдатели. Глава российского МИД говорил о том, что наблюдение будет проводиться с использованием новейших технических возможностей. То есть этот момент присутствовал в договоре, но, видимо, его не раскрыли в более широком формате.

- Турция решительно поддержала Баку во время военной операции в Карабахе, но не угрожает ли тесное сотрудничество с Анкарой, которая претендует на лидерство среди тюркских народов, потерей суверенитета для Азербайджана?

— Все эти угрозы слишком преувеличены в информационном пространстве и создаются с определенной целью, чтобы вызвать напряжение в отношениях между Москвой и Анкарой, Москвой и Баку.

На самом деле для Азербайджана вопрос суверенитета является приоритетным и никакая региональная ситуация не может быть связана с какими-либо поползновениями на суверенитет Азербайджана. Азербайджан осуществил контрнаступательную операцию самостоятельно. Помощь Турции заключалась в оказании политической, дипломатической и моральной поддержки.

Российская сторона хорошо информирована, в чем проявлялась помощь Турции.

Земля и камни: в Нагорном Карабахе возникли новые проблемы © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Как нам представляется, сейчас Россия и Турция через призму этого конфликта создали очень прочный региональный формат, возможно, и с учетом будущих изменений, связанных с региональной безопасностью.

Это вызывает неоднозначную реакцию, в том числе во Франции и США. Есть определенные силы, которые, создавая подобные тренды в информационном пространстве, пытаются противодействовать новой региональной ситуации, которая играет на пользу России, Турции и Азербайджану.

- Президент Ильхам Алиев заверил, что Азербайджан будет сохранять христианские храмы в Карабахе, объявив их достоянием республики. Тем не менее, к сожалению, появляются сообщения о том, что христианские святыни оскверняются азербайджанскими военными.

— Очевидно, что это очередные фейки. На территории Азербайджана находится огромное количество и христианских, и мусульманских святынь, и иудейские синагоги, и католические храмы. Армянская церковь находится в центре Баку. Никогда в Азербайджане не было проявления неуважения к тем или иным религиозным святыням.

Тем более Азербайджан уже дважды принимал саммит религиозных лидеров. Разве мог такой саммит проходить в стране, в которой проявляется подобное неуважение? В течение всей войны представители всех общин, в том числе русской, выступали в поддержку Азербайджана.

Что касается того, как относятся к памятникам, то мы видим, в каком состоянии находятся мусульманские святыни на освобожденных территориях, которые сравняли с землей… Азербайджану понадобятся огромные средства, чтобы это восстановить. В Лачинском районе мы увидели памятник воинам Великой Отечественной войны, который до оккупации был в прекрасном состоянии. На нем стерли записи, связанные с Великой Отечественной войной, и превратили этот монумент в памятник армянам, которые захватили в свое время Нагорный Карабах.

Если будут представлены доказательства (надругательства над христианскими святынями), то будет расследование и виновных накажут. Но мы абсолютно уверены, что это очередной фейк, чтобы вызвать мусульманско-христианские столкновения и придать этой войне религиозный характер.

Здесь нет никакого религиозного оттенка. В составе азербайджанской армии были представители всех национальностей, в том числе погибли несколько русских… Никакого религиозного конфликта в этой ситуации нет и быть не может.

Прощание c Родиной: что происходит в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк -Какие риски вы можете назвать для стабилизации ситуации в регионе?

— Важно понимать, что Турция тоже является членом Минской группы ОБСЕ. Мы считаем, что риски были бы значительно выше, если бы Россия осталась одна в этом регионе, учитывая, какие попытки подорвать безопасность предпринимаются со стороны нерегиональных игроков.

Безусловно, риски есть. Мы видим, как предпринимаются попытки отыграть мирное соглашение, которое уже сегодня привело к остановке боевых действий, началу вывода Вооруженных сил Армении. Параллельно азербайджанская сторона начала приводить эти территории в нормальное состояние, составлен план экономического возрождения этих регионов и возвращения туда жителей.

Мы видим, что сейчас во Франции стремятся протащить попытки признания Нагорного Карабаха после того, как там остановлена война. Армянские католикосы выступают с требованиями, в том числе и в Иерусалиме, вернуть Шушу и Гадрут.

Это означает, что нерегиональные игроки теряют свою возможность влиять на этот регион и пытаются отыграть ситуацию, несмотря на то что в результате подобных действий возможно возобновление войны. Это их не останавливает.

- Наверное, не ошибусь, если скажу, что возврат территорий, потерянных в 1990-е годы, был стержнем государственной идеологии Азербайджана. Как республика будет развиваться теперь?

— На фоне этой войны произошел качественный скачок в развитии азербайджанского общества. Вокруг власти произошло фундаментальное единение, поэтому сейчас даже само понятие оппозиции кажется вторичным.

Русский Дед. Как уроженец Проскурова создавал Армию обороны Нагорного Карабаха © armenophile.com

Азербайджан является серьезным партнером многих ведущих стран мира, в том числе России и Турции. Конечно, Азербайджан усилит внимание развитию социальных программ, есть предпосылки, что Азербайджан будет трансформировать технологический хаб Каспийского региона и будет транслировать свои возможности на сопредельные страны.

Сейчас экономическое развитие и интеграция в регионе Южного Кавказа — это один из главных приоритетов. Если это мирное соглашение утвердится, то Кавказ будет очень интегрирован и эти конфликтные точки будут уходить с повестки, хотя риски сохраняются. То есть основная доминанта для Азербайджана сейчас — это экономическое развитие, инновации и социально ориентированная политика.