Ими оказались 21-летняя и 49-летняя жительницы Краснодарского края. Одну из них полицейские задержали с поличным в московском ресторане, где ей должны были передать деньги.
Вторая была задержана в подмосковном городе Одинцово.
В отношении женщин было возбуждено уголовное дело, их допросили и отпустили под подписку о невыезде.
Сандал в семье Глушко и певицы Наташи Королевой разгорелся в сентябре 2020 года, когда в сети появилось признание некоей Анастасии Шульженко об интимной связи с Тарзаном. Позже артист и сам рассказал об измене.