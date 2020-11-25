Правоохранители задержали двоих россиянок, вымогавших у Сергея Глушко (Тарзана) 2 миллиона рублей взамен на нераспространение фотографий и видео, которые могут опорочить репутацию шоумена. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил РЕН ТВ

Ими оказались 21-летняя и 49-летняя жительницы Краснодарского края. Одну из них полицейские задержали с поличным в московском ресторане, где ей должны были передать деньги.

Тарзан не хочет платить 2 млн рублей вымогателям © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

В отношении женщин было возбуждено уголовное дело, их допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Сандал в семье Глушко и певицы Наташи Королевой разгорелся в сентябре 2020 года, когда в сети появилось признание некоей Анастасии Шульженко об интимной связи с Тарзаном. Позже артист и сам рассказал об измене.