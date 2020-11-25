Студенты Украинской академии лидерства (финансируется американским фондом) создали онлайн-ресторан «голодомора». Об этом 25 ноября сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

«В хворой стране выращено еще одно поколение с психологическими травмами. <…> Десяток жутковатых блюд должны создать правильное впечатление — в 30-е годы украинцев злонамеренно морили голодом, и это был самый натуральный геноцид. К каждому пункту меню есть кнопка "Узнать цену". Пройдя по ссылкам, посетители могут почитать истории неких украинских семей, переживших голод, благодаря подножному корму. <…> Судя по всему, главная задача проекта — продвинуть петицию о внесении слова "holodomor" в английский словарь», — сыронизировали в посте.