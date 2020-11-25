По его словам, в Казахстане уже почти 20 лет административный ресурс достигает почти 100%.
«Любой политтехнолог знает, что наличие даже 51% административного ресурса на выборах говорит о том, что результат этих выборов будет в пользу действующей власти. А у нас почти 100%, ряд лет выборы в нашей стране являются не чем иным, как фарсом или спектаклем», — отметил Мамырайымов.
Он подчеркнул, что блок привилегированных депутатов определяется правящей элитой заранее.
В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента.
В республике в настоящее время зарегистрировано шесть политических партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана (НПК), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Адал» («Справедливость») и Общенациональная социал-демократическая партия.
В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.