В Казахстане Администрация президента всегда имеет на руках заранее спущенные сверху правящей группой лиц результаты выборов. Об этом казахстанский политолог Талгат Мамырайымов сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Любой политтехнолог знает, что наличие даже 51% административного ресурса на выборах говорит о том, что результат этих выборов будет в пользу действующей власти. А у нас почти 100%, ряд лет выборы в нашей стране являются не чем иным, как фарсом или спектаклем», — отметил Мамырайымов.

Он подчеркнул, что блок привилегированных депутатов определяется правящей элитой заранее.

В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента.

В республике в настоящее время зарегистрировано шесть политических партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана (НПК), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Адал» («Справедливость») и Общенациональная социал-демократическая партия.

В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.