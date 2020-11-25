В первую тройку самых популярных мэров Украины входят градоначальники, близкие к ВО «Свобода». Об этом украинский политолог Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Второй тур выборов мэров: Львов и Ужгород проголосовали за стабильность, а Ровно — за пастора-евангелиста Александр Симчишин, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и мэр Тернополя Сергей Надал. Четвертый — это мэр Чернигова Владислав Атрошенко», — перечислил он.

В воскресенье, 22 ноября, на Украине прошел второй этап второго тура местных выборов. В ряде населенных пунктов второй тур прошел 15 ноября. В первом туре выборов 25 октября явка составила 36,88%. Во втором туре в тех городах, где его проводили 15 ноября, явка составляла 24%.

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