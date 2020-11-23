Прошедшие выборы в местные органы власти показали, что украинцы доверяют «хозяйственникам» без идеологических маркеров, но способным показать результаты, считает украинский политолог Андрей Золотарёв

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Накануне на Украине прошел второй этап второго тура местных выборов. В ряде населенных пунктов второй тур прошел 15 ноября. В первом туре выборов 25 октября явка составила 36,88%. Во втором туре в тех городах, где его проводили 15 ноября, явка составляла 24%.

Согласно экзитполу Центра социологических и маркетинговых исследований «Социс», во втором туре выборов мэра Днепра лидирует действующий глава города Борис Филатов. Он набрал 78,75% голосов избирателей, а его соперник Загид Краснов — 18,25%.

- Мы с вами на протяжении месяца часто обсуждали «битву за Днепр» и говорили о том, что есть некая интрига. В борьбе за город схлестнулись Борис Филатов и Загид Краснов. Мы предполагали, что у Краснова все-таки есть шансы, но экзитполы показывают, что уверенную победу получает Филатов. Вы можете пояснить данный феномен, что Филатов получает просто разгромную победу?

— Ну, победу Краснова я и не прогнозировал, это могло быть только чудо — электоральное чудо. Но, как говорится, на выборах среди баранов с огромным преимуществом побеждают пастухи. Это тренд этих выборов, поскольку в условиях низкой явки, а в Днепре она не превысила 25% (это с учетом доведенных, с учетом подневольных коммунальщиков).

Если смотреть на проценты, то это выглядит действительно впечатляюще, если смотреть в абсолютные цифры, то немного больше, чем 100 тысяч голосов за мэра для города-милионника, — насколько велика общественная легитимность такой победы?

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Филатов вел кампанию в течение пяти лет нон-стоп, тратил немалые деньги — такой концентрации финансовых ресурсов нельзя добиться и на президентской кампании. Из бюджета города ежегодно на содержание «филатовской водокачки» агитпроповской тратится около 5 миллионов долларов. Порядка 80 человек — это штатные боты или агитаторы.

С учетом тех ресурсов, которые были вложены, с учетом того, что и наклоняли по-старому тех же учителей по списочку, методы административного принуждения к волеизъявлению никуда не исчезли. Добавились современные: селфиться возле избирательных участков, бесплатный проезд в общественном транспорте для тех, кто сделал селфи возле участка. Правда, это оказалось фейком — по-прежнему требовали 6 гривен.

Но, тем не менее, за сотку тысяч голосов — это не такой уж впечатляющий результат. Тот же Иван Куличенко (бывший мэр Днепра. — Ред.), у которого не было таких возможностей, у которого был только один пресс-секретарь, получал примерно такое же количество голосов, не тратя при этом массу денег.

Но раз выбрали Филатова, значит, ближайшие пять лет Днепру предстоит жить под властью аборигенов. Поскольку, проголосовав за Филатова, по сути мэром выбрали Геннадия Корбана. В этой связке он ведущий, а Филатов — ведомый. Но это уже проблема днепрян — как и с кем жить.

Если первая пятилетка Филатова перевела город из разряда лидеров в «середнячки» стабильные (Филатов и сам не входит в десятку самых популярных мэров), то за следующие пять лет у него будет возможность закрыть гештальт и довести Днепр до дна.

- А кто же входит в топ-3 самых популярных мэров в Украине?

— Первые три места — это мэр Хмельницкого, представитель «Свободы» Александр Симчишин, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и мэр Тернополя Сергей Надал. Четвертый — это мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

Возможно, влияют какие-то политические предпочтения — в первой тройке мэры, близкие к «Свободе».

- Как вы считаете, в чем причина того, что украинцы не идут на избирательные участки?

Выбор между «клонами»: кого изберут мэрами Львова, Николаева, Черкасс, Ровно, Днепра, Полтавы и Ужгорода © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Андрей, среди ваших коллег бытует такая точка зрения о том, что необходимо вводить чуть ли не обязательное голосование, что, если люди не будут приходить на участки, их можно штрафовать. Как вы относитесь к такой идее?

— Знаете, любые такого рода меры ни к чему хорошему в Украине не приводят. Во-первых, это входит в общее противоречие с украинским менталитетом. Во-вторых, тут попахивает каким-то тоталитаризмом. В ряде стран такое существует, но это не про Украину. Понятно другое: чтобы поднять явку, надо меньше врать и воровать, а не заставлять идти людей на избирательный участок. Тем более что графу «против всех» убрали.

В украинских реалиях, если ввести принуждение и оставить графу «против всех», то побеждал бы кандидат «против всех».

- Расскажите, какие были сюрпризы во время второго тура выборов?

— Честно говоря, сенсаций не произошло. В одном случае победил бывший мэр, Валерий Баранов, в Бердянске, который обошел кандидата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Свидло.

Ожидали победы кандидата от ОПЗЖ в Славянске — это такой, как я говорю, Хартленд «Оппозиционной платформы» наряду с Рубежным. И «За життя» проиграла. Вы помните, что я говорил, — слухи о «победной поступи» партии «За життя» изрядно преувеличены.

За всеядность и беспринципность надо платить. Ну, если в Днепре ОПЗЖ поддержала Филатова, и после этого на ясном глазу продается франшиза, отдается в руки Корбану, и представители этой партии входят по сути в промэрское большинство. Как будет относиться к такой партии избиратель? Поэтому неудивительно поражение Чайки: даже такой слабый мэр, как Синкевич, убедительно выиграл 60% на 40%.

В других городах так же ОПЗЖ не сумела добиться желаемого результата. К примеру, та же партия «За будущее», которую представляет тот же Валерий Баранов (мэр Бердянска. — Ред.) — много говорили о том, что этот проект «надувается», но «тышком-нышком», как говорят в Украине. Или тот же мэр Черкасс (Анатолий Бондаренко. — Ред.), который в молодости был известен под позывным Толик Железяка, опекался пунктами приема металлолома. При этом достаточно убедительно победил в этом небольшом украинском областном центре.

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Во Львове сохраняется интрига — там небольшой, 9%-ный, разрыв был между Садовым и Синюткой. Но тем не менее, Садовый также убедительно побеждает представителя партии «Евросолидарность».

И «Евросолидарность», и «За життя» остаются секторальными партиями — по сути теми политическими проектами, которые поддерживают локально и электорально ограниченный сегмент избирателей. И у тех, и у других 20-25% коридор.

Избиратели предпочитают безыдейного хозяйственника, который не демонстрирует каких-то четких идеологических маркеров, но имеет возможность показать результаты своей деятельности.