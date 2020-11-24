Шесть из 12 министров правительства Армении отправлены в отставку. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщило агентство «Интерфакс»

На основании предложений премьер-министра Никола Пашиняна и указами президента Армении Армена Саркисяна от должностей освобождены министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, министр обороны Давид Тоноян, глава МЧС Феликс Цолакян, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, а также министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

У армянского МИД спрашивают... Почему в правительстве Армении начались перестановки © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Тигран Хачатрян — президент пока не подписал соответствующий указ.

Армянские СМИ также сообщают о скором увольнении министров здравоохранения и юстиции.

Пока свои должности сохраняют министры высокотехнологической промышленности, окружающей среды, территориального управления и инфраструктур, финансов, здравоохранения, юстиции.