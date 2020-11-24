На основании предложений премьер-министра Никола Пашиняна и указами президента Армении Армена Саркисяна от должностей освобождены министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, министр обороны Давид Тоноян, глава МЧС Феликс Цолакян, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, а также министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.
Кроме того, во вторник, 24 ноября, заявление об увольнении подал министр экономики Армении Тигран Хачатрян — президент пока не подписал соответствующий указ.
Армянские СМИ также сообщают о скором увольнении министров здравоохранения и юстиции.
Пока свои должности сохраняют министры высокотехнологической промышленности, окружающей среды, территориального управления и инфраструктур, финансов, здравоохранения, юстиции.