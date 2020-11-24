Само по себе прекращение Европейским банком реконструкции и развития сотрудничества с Минском не будет иметь фатальное значение для белорусской экономики, но в совокупности это может усложнить жизнь властям республики. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Лизан: многовекторность по-белорусски — шизофрения или расчетливая политика?

Эксперт отметил, что ЕБРР был достаточно солидным инвестором в ряде отраслей белорусской экономики и поддерживал многие проекты, которые впоследствии стали прибыльными и успешными.

Тем не менее, по его словам, фатальных последствий прекращение финансирования со стороны Евросоюза не будет, поскольку объемы этого финансирования никогда не были настолько большими, чтобы сами по себе превратиться в политический фактор.

«Беларусь — это не Украина, которая настолько сильно зависит от кредитов по линии МВФ. Беларусь их не получала. Все время шли переговоры о том, что, может быть, предоставят, но Минск никогда не соглашался на тот букет политических требований, который выдвигался со стороны фонда», — указал Лизан.

Политолог добавил, что скорее всего, будет возвращен пакет санкций против белорусских юридических лиц, а часть санкций, которые сегодня находятся в замороженном состоянии, могут быть разморожены.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.