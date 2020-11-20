Эксперт проекта СОНАР-2050 Иван Лизан рассказал, возможно ли построить полноценное Союзное государство при президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Соответствующее видео опубликовали 20 ноября на YouTube-канале издания Украина.ру

Также эксперт ответил на другие вопросы, в том числе:

— ЕБРР отказался финансировать новые госпроекты в Белоруссии: как это повлияет на экономику республики?

— Лукашенко решил поделиться властью с парламентом: блеф?