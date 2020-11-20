Также эксперт ответил на другие вопросы, в том числе:
— ЕБРР отказался финансировать новые госпроекты в Белоруссии: как это повлияет на экономику республики?
— Лукашенко решил поделиться властью с парламентом: блеф?
Ранее ЕС решил больше не переводить властям Белоруссии средства в рамках сотрудничества с республикой, все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. 19 ноября министры иностранных дел Евросоюза договорились о разработке нового пакета санкций против Белоруссии. Санкции подготовят в течение нескольких недель, они затронут организации, связанные с Лукашенко.