Президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, политики обсудили влияние санкций ЕС на белорусские власти, сообщает РИА Новости 24 ноября

«Целью беседы было обсуждение сложной ситуации в Белоруссии, ближайших планов действий Тихановской и влияния введенных санкций на режим», — говорится в сообщении.

Действительно ли в Белоруссии началась «охота на силовиков»? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, такое решение принято из-за того, что нынешняя ситуация в Белоруссии не меняется.

ЕС ввел санкции против ряда представителей власти Белоруссии, в том числе против президента Александра Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запретили посещать страны Евросоюза, если у них будут обнаружены активы в ЕС, то они будут заморожены.