«Целью беседы было обсуждение сложной ситуации в Белоруссии, ближайших планов действий Тихановской и влияния введенных санкций на режим», — говорится в сообщении.
В ходе беседы президент Литвы проинформировал Тихановскую о недавнем решении ЕС ввести санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, назвав его «правильным шагом».
По его словам, такое решение принято из-за того, что нынешняя ситуация в Белоруссии не меняется.
ЕС ввел санкции против ряда представителей власти Белоруссии, в том числе против президента Александра Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запретили посещать страны Евросоюза, если у них будут обнаружены активы в ЕС, то они будут заморожены.