«Целью беседы было обсуждение сложной ситуации в Белоруссии, ближайших планов действий Тихановской и влияния введенных санкций на режим», — говорится в сообщении.

Действительно ли в Белоруссии началась «охота на силовиков»?
Действительно ли в Белоруссии началась «охота на силовиков»?
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В ходе беседы президент Литвы проинформировал Тихановскую о недавнем решении ЕС ввести санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, назвав его «правильным шагом».

По его словам, такое решение принято из-за того, что нынешняя ситуация в Белоруссии не меняется.

ЕС ввел санкции против ряда представителей власти Белоруссии, в том числе против президента Александра Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запретили посещать  страны Евросоюза, если у них будут обнаружены активы в ЕС, то они будут заморожены.