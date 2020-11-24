По его словам, правящая элита Казахстана опасается не притязаний Китая на территорию страны, а стать марионеткой Пекина и потерять суверенитет своей власти. Поэтому «эскапады» Китая с намеками на территорию Казахстана и других стран Центральной Азии дают повод казахстанской элите заявлять Вашингтону о необходимости что-то предпринимать, отметил эксперт.
«Наша элита это активно использовала при правлении [Дональда] Трампа. В феврале этого года к нам приезжал [госсекретарь США] Майк Помпео и жестко критиковал Китай за концентрационные лагеря. Это продолжится и при Джо Байдене. Учитывая его предвыборную программу, он больше внимания будет уделять нашему региону, чем Трамп», — считает Мамырайымов.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.