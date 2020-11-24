При действующем президенте США Дональде Трампе Казахстан использовал китайскую тему для выстраивания диалога с Вашингтоном, эта же стратегия будет использоваться в случае победы Джо Байдена. Об этом казахстанский политолог Талгат Мамырайымов сказал в интервью изданию Украина.ру

Казахский эксперт описал, что будет с элитой страны, если она попросит помощи у РФ в борьбе с Китаем © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк

«Наша элита это активно использовала при правлении [Дональда] Трампа. В феврале этого года к нам приезжал [госсекретарь США] Майк Помпео и жестко критиковал Китай за концентрационные лагеря. Это продолжится и при Джо Байдене. Учитывая его предвыборную программу, он больше внимания будет уделять нашему региону, чем Трамп», — считает Мамырайымов.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.