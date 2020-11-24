Ранее глава Управления Эмили Мерфи заявила, что администрация Трампа готова начать формальный процесс передачи власти Байдену и Камале Харрис в соответствии с президентским переходным законом 1963 года.
По ее словам, это решение не было принято под давлением Белого дома.
«Какое отношение имеет разрешение GSA на предварительную работу с демократами к продолжению наших различных дел относительно того, что будет признано самыми коррумпированными выборами в американской политической истории? Мы идем полным ходом вперед. Никогда не уступим фальшивым бюллетеням и Dominion (компания Dominion Voting Systems, поставляющая машины для голосования)», — написал Трамп.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.
Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.