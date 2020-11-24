Решение Управления общих служб США (GSA) приступить к официальной процедуре передачи власти Джо Байдену, объявившему о своей победе на выборах президента США, не остановит попытки команды Дональда Трампа добиться пересмотра результатов подсчета голосов. Об этом заявил сам действующий президент в Twitter, передает «Интерфакс»

Помог России: уходящий Трамп напоследок закрыл небо © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Эмили Мерфи заявила, что администрация Трампа готова начать формальный процесс передачи власти Байдену и Камале Харрис в соответствии с президентским переходным законом 1963 года.

По ее словам, это решение не было принято под давлением Белого дома.

«Какое отношение имеет разрешение GSA на предварительную работу с демократами к продолжению наших различных дел относительно того, что будет признано самыми коррумпированными выборами в американской политической истории? Мы идем полным ходом вперед. Никогда не уступим фальшивым бюллетеням и Dominion (компания Dominion Voting Systems, поставляющая машины для голосования)», — написал Трамп.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.