Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики», который был принят Верховной Радой 5 ноября. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба главы государства

Ищенко объяснил, почему из СНГ так и не вышло никакого толка © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В сообщении говорится, что выход из договора защитит национальные экономические интересы Украины с помощью устранения механизма, обусловливающего межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам.

Ранее Киев уже прекратил участие в соглашении о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности. Кроме того, в начале июля Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран — участниц СНГ, а в ноябре прекратила участие в соглашении «Об улучшении расчетов между хозяйственными организациями стран — участниц организации».

Также с января 2014 по июль 2019 года Киев вышел из 19 соглашений СНГ. В их числе — «Об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР» и «О стандартизации вооружения с СНГ».