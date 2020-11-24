Согласно документу, Украина вышла из еще одного соглашения стран Содружества Независимых Государств (СНГ) о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств — участников СНГ в Москве 25 января 2000 года.
В сообщении говорится, что выход из договора защитит национальные экономические интересы Украины с помощью устранения механизма, обусловливающего межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам.
Ранее Киев уже прекратил участие в соглашении о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности. Кроме того, в начале июля Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран — участниц СНГ, а в ноябре прекратила участие в соглашении «Об улучшении расчетов между хозяйственными организациями стран — участниц организации».
Также с января 2014 по июль 2019 года Киев вышел из 19 соглашений СНГ. В их числе — «Об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР» и «О стандартизации вооружения с СНГ».