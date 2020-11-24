Уроженка Бреста артистка Елена Воробей, попросившая у российских властей льготы на продукты для работников шоу-бизнеса, за что была жестко раскритикована в соцсетях, сделала вид, что нашла новую работу продавца, о чем рассказала на днях в своем Instagram

«Все, ушла в торговлю… Решаю, где лучше стоять — в зале или на кассе? Голосуйте, помогите принять правильное решение», — написала Воробей.

«Полное дерьмо»: Лолита ответила Меладзе © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Валерий Меладзе «на молочку пошел».

«Вот и правильно, идите работать, а не просите скидки на еду», «Поработай, где понравится, потом Лещенко в грузчики устроишь по блату», «Ну вот видите, Елена, нашли же работу, хорошее место, просрочку можно будет со скидкой брать», «За прилавком тоже нужны профессионалы, так что лучше мыть полы. Может, тогда поймете, как живут нормальные люди», — ответили подписчики.

В понедельник, 16 ноября, Елена Воробей заявила, что работники шоу-бизнеса оказались в очень сложной ситуации из-за отмены концертов в период карантина, и попросила российские власти оказать артистам помощь в виде льгот на продукты.

На жалобу юмористки отреагировали пользователи соцсетей, которые предложили артистам найти работу и продать свои особняки.