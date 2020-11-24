В мире идёт процесс рождения новой эры, эры постиндустриального общества, постиндустриальной цивилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал венгерский политолог Ласло Кемени

Ласло Кемени о вакууме власти в США и о том, почему постиндустриальное общество не будет капиталистическим © youtube.com Ласло Кемени, тон сотрудничества в БРИКС задает Россия, например, в борьбе против вируса. Все страны БРИКС уже или заказали, или даже будут производить на своей территории российскую вакцину.

«То есть если смотреть на мир не через очки, предлагаемые Америкой, мы увидим, что процессы идут — и идут мирно, созидательно. И это как раз то, о чём мы говорили, — происходит создание постиндустриальной цивилизации. И главная черта нового мира — сотрудничество человечества. Не противостояние, а сотрудничество», — считает политолог.

Возникающая сейчас на наших глазах постиндустриальная цивилизация не может оставаться капиталистической. Должна быть создана совершенно новая система, которая по существу будет основана на взаимовыгодном взаимодействии всех стран мира, добавил собеседник издания.

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