За политическими баталиями в США скрыты гораздо более серьёзные проблемы, нежели те, о которых мы узнаём из СМИ

Ласло Кемени: кто он © youtube.com

- Ласло, чем может закончиться противостояние в США, не станет ли оно жёстким? Президент Трамп заявил, что не признаёт своё поражение на выборах и будет бороться до конца… Чем эта борьба может обернуться для других стран?

— Можно поразмыслить о том, что это такое — «до конца»? Потому что, как говорится, ещё не вечер, и не виден ещё этот конец. Конец чего? Его власти? Или конец Америки? Или конец влияния Америки на мир? Этот вопрос можно обсуждать очень долго, и он включает в себя много других вопросов. До конца по какой дороге он будет идти? В тоннеле? А в конце тоннеля виден ли свет, что там будет? А народ будет с Трампом идти до конца?

Или же то, что происходит в Америке, — это хаос? Если так, то он уже неуправляемый или ещё пока управляемый? Американцы же любят управляемый хаос, но сейчас непонятно, чем они управляют.

Противостояние есть сейчас, и если противостоящие силы пойдут до конца, то оно может стать жестче. Но из-за кого, собственно, всё это происходит? Из-за Трампа и Байдена? Я думаю, что нет.

Те вопросы, по которым это противостояние возникло и продолжается, они решаемы или нет? Если да, то кто их будет решать, каким образом? Если Байден, то выдержит ли он до конца? Он старый больной человек, и вокруг него тоже крутится пандемия коронавируса. То есть очень много вопросов, которые окружают этот основной вопрос: что означает — пойдёт до конца.

Ласло Кемени: США не в состоянии больше отвечать на вызовы времени © youtube.com

- Так что же происходит, так сказать, в глубине?

— Происходит то, о чём мы уже говорили, — в мире идёт процесс рождения новой эры, эры постиндустриального общества, постиндустриальной цивилизации. Все технические новшества, которые изменяют роль человека в жизни и в производстве, коренным образом меняют мир. И эти изменения происходят прежде всего в Америке как в самой передовой стране.

- Но политики и медиа предпочитают говорить о другом…

— Да они не этим занимаются, они занимаются шоу-бизнесом. Кто же будет президентом? За кого голосовать, за это или за другое? Это нравится СМИ и болельщикам с одной и с другой стороны. Это всё на поверхности.

Но нужно, чтобы умные люди — а в Америке очень много умных людей, они собрали умы со всего мира, — чтобы эти люди показали, что они понимают происходящие в мире процессы и понимают, как управлять дальше этими процессами в мире и в самой Америке.

Я думаю, что текущие политические события в США — это проблема не цирковая, это очень серьёзно. И это совсем не смешно. А суть всё-таки не выходит наружу. Всем думающим людям нужно очень серьёзно относиться к тому, что творится в США.

- Что именно следует отметить?

«Будут столкновения, это 100%» — Ласло Кемени спрогнозировал беспорядки в США © youtube.com

Например, во время конфликта в Карабахе мы видели прекрасную работу политиков России. Как раз поймали тот момент, когда в Америке вот этот вакуум власти. То есть желания Америки в мире уже не действуют. Однако американские элиты, конечно, хотели бы это влияние вернуть.

- И ищут способы?

— Только что Хиллари Клинтон, которую называют «серым кардиналом Америки», написала свою предварительную программу действий для США и опубликовала https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-10-09/hillary-clinton-national-security-reckoning её в журнале Foreign Affairs.

Во-первых, это показывает, что есть это так называемое глубинное государство в Америке. То есть это люди, которые хотят — могут или не могут, это другой вопрос, — но хотят управлять Америкой, управлять политиками, которые возглавляют США. И тут клан Клинтонов, конечно, играет свою роль.

Что в этом материале? Это план на будущее — как Америке вести себя.

- И каков план?

— Выделим несколько пунктов. Во-первых, нельзя не исходить из того, в каком состоянии сейчас страна. Надо учесть, что следы Трампа, хотят того или нет, если даже он уйдёт, следы останутся. Даже если будет совсем новая администрация, она вынуждена будет строить свою внешнюю и даже внутреннюю политику, учитывая достижения или проблемы, которые оставил Трамп.

Ласло Кемени о выборах в США: Америке нужна своя перестройка © youtube.com

Недооценили, в частности, то, что делает Трамп относительно внутреннего производства. То есть он занимался проблемой Китая как главного уже противника, в первую очередь в экономической сфере, главного конкурента. Но при этом не укреплял внутреннее производство, не хотел создавать новую промышленную революцию в США.

Надо было комплексно решать проблемы, дать американцам новые рабочие места и т.д. Но его (Трампа. — Ред.) конкуренты, демократы, противостояли этому, потому что для них главным делом была внешняя политика, так называемый экспорт демократии. Это всё превратилось в проблему, которую неизвестно, как решать, говорит Хиллари Клинтон. И она попробует давать ответы, как Америке вести себя во внешней и во внутренней политике. Посмотрим…

Другая выделяемая ею проблема заключается в том, что глобализация по-американски умерла, её убил Трамп. И Демократическая партия не знала, как с этим бороться.

В первую очередь Трамп указывал на Китай как на главную угрозу национальной безопасности США, и это в какой-то степени так, говорит Клинтон. Угроза не столько военная, но прежде всего это экономическая проблема. Кстати, раньше демократы экономическими проблемами не очень-то занимались. Поэтому это, так сказать, новый ракурс в этом подходе.

- Есть ещё новое?

— Нужно также отметить, что в своей статье Хиллари Клинтон ставит во главу угла борьбу с Китаем во внешней политике. Не только в экономике, но во всех сферах. Этому уделено много больше внимания, чем борьбе с Россией. Это тоже новое. Конечно, это не означает, что автор примирилась в мыслях с Россией, но во главу угла всего, что США должны делать, она ставит Китай. К этому мы ещё вернёмся.

Ласло Кемени о том, что в прежнее состояние мир не вернётся и каким он будет © youtube.com

- Мир?

— Мир, а не только Китай и Россия. За это время создались новые интеграции, и они уже не подчиняются Америке. Поэтому эта конфронтация уже не пройдёт так просто. Надо понимать, что происходит в Европе, что происходит на Ближнем Востоке, в арабском мире, в исламском мире, в других странах…

Поэтому можно сказать, что идея конфронтации — это идея старая, как они сами (предлагающие эту идею политики. — Ред.) старые. И эта идея не способна принести плоды, решить проблемы.

Ласло Кемени: Человечество на опасной развилке, важно выбрать правильный путь. Времени всё меньше © youtube.com

Старые походы, которые они всегда представляли, уже не приведут к успеху, это не тот путь, который позволит Америке держать мир в подчинении. Я так думаю.

Конечно, в этой статье Клинтон выражает своё мнение, но это в целом показывает, что к власти в США возвращаются старые клиенты.

- Если возвращаются…

— Из всего того, что пишут, видно, что уже создаётся новая администрация, администрация Байдена. Уже называют, кто и какое место будет занимать. Но ясно и то, что все эти места всё ещё заняты. Трамп до конца своего присутствия во власти — официального — будет ещё менять главные персоны в своей администрации. Он сменил министра обороны, например.

Всё это создаёт много проблем. Так, Помпео ездит по миру, но он тоже как будто бы в вакууме. Мы видели, как его не встречали в Турции. И в Европе нет горячих встреч. Все уже поздравили Байдена. То есть и в этом отношении полный хаос.

Но мир до окончания этого периода неопределённости в США начинает заниматься в первую очередь своими делами.

- Это заметно?

— Да. Что говорит мир? Что с хаосом в Америке мы не можем конкурировать, мы не можем там ничего решать и это не наше дело. Но надо постараться не допустить к нам хотя бы этот вирус — вирус хаоса.

- И стараются не допустить?

— Например, по моему мнению, очень интересная ситуация сложилась на днях, когда Китай собрал свободную торговую зону вокруг себя. Это новая интеграция, куда вошли почти все страны Юго-Восточной Азии. Кроме Индии, что тоже интересный вопрос.

Но всё равно в эту свободную торговую зону входит одна треть человечества, если говорить о производственном и торговом потенциале. А если говорить о численности населения, то почти половина мира.

Ласло Кемени: На наших глазах создается новая цивилизация © youtube.com

И, как видим, Индия не вошла в свободную торговую зону, создаваемую Китаем, но эта страна входит в БРИКС, тем более с нового года будет там председательствовать. С другой стороны, и Россия там (в БРИКС. — Ред.), и она задаёт тон этого сотрудничества.

- В чём именно?

— Например, в борьбе против вируса. В данном случае мы говорим о коронавирусе. Все страны БРИКС уже или заказали, или даже будут производить на своей территории российскую вакцину.

То есть если смотреть на мир не через очки, предлагаемые Америкой, мы увидим, что процессы идут — и идут мирно, созидательно. И это как раз то, о чём мы говорили, — происходит создание постиндустриальной цивилизации. И главная черта нового мира — сотрудничество человечества. Не противостояние, а сотрудничество. Так я вижу, что может означать это «до конца».

- Но, получается, если вспомнить о программной статье Хиллари Клинтон, что наблюдаются две тенденции, одна из них — к продолжению противостояния, другая — к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству. Какая из них, на ваш взгляд, имеет больше шансов воплотиться в жизнь? По какой дороге пойдёт человечество?

— Я думаю, что в первую очередь охватившая планету пандемия коронавируа уже нам ясно показывает, какой путь следует выбрать. Мы видим, что такие процессы идут в мире как от людей, так и от природы, что становится совершенно очевидно: сотрудничество необходимо, иначе человечество не выживет.

Ласло Кемени о цивилизационном сломе и об опасных играх «учеников чародея» © youtube.com

- Это стало проблемой во многих странах. Например, власти Украины заявляют, что не будут закупать российскую вакцину, исходя при этом из политических соображений…

— Не только Украина, такой подход есть и в Европе. Но за этим стоят финансовые соображения, перспективы доходов производителей и продавцов вакцин. Это серьёзнейшая проблема, которую я назвал бы проблемой общественного устройства, общежития человечества. В нынешней ситуации это особенно хорошо видно.

Как видно и то, что пока происходит жесткое противостояние, теперь даже и внутри самой Америки. Но, в конце концов, становится понятным, что для выживания человечества необходимо не противостояние, а сотрудничество. Вот моё мнение.

Поэтому я утверждаю, что возникающая сейчас на наших глазах постиндустриальная цивилизация не может оставаться капиталистической. Должна быть создана совершенно новая система, которая по существу будет основана на взаимовыгодном взаимодействии всех стран мира. А уж как эта система жизнеустройства будет называться, это другой вопрос, историки и обществоведы, социологи и политологи что-нибудь потом придумают. Но создаётся она уже сейчас.