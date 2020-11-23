«У Зеленского еще есть минимальное время оправдать те надежды, которые на него возлагали люди. Но это время должно быть использовано не для того, чтобы продолжать тот хаос, беспорядок, непрофессионализм, который сегодня царит в государстве, а для того, чтобы сформировать сильное правительство народного доверия, народного спасения», — сказала Тимошенко.
По ее словам, члены нового правительства должны будут вывести страну из кризиса. Для этого необходимо действовать вместе, объединив усилия всех политических сил.
Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что Зеленский по-прежнему опережает своих конкурентов в президентском рейтинге, но по сравнению с апрелем уровень поддержки действующего главы государства снизился.