Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось мало времени, чтобы оправдать надежды своих избирателей, и для этого ему срочно нужно поменять правительство. Об этом 23 ноября она рассказала на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы

Тимошенко с накачанными губами застукали за непристойным поведением в Раде — фото © ba.org.ua

По ее словам, члены нового правительства должны будут вывести страну из кризиса. Для этого необходимо действовать вместе, объединив усилия всех политических сил.

Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что Зеленский по-прежнему опережает своих конкурентов в президентском рейтинге, но по сравнению с апрелем уровень поддержки действующего главы государства снизился.