Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в программе российской журналистки Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!» на YouTube от 23 ноября объяснил свои слова о договоренностях, невыполненных перед российским президентом Владимиром Путином

Богдан рассказал, кто зарабатывает на войне в Донбассе © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Дмитрию Гордону говорил, что Украина якобы «жестко кинула» Путина. Она попросила объяснить эти слова.

«Это моя позиция. Там были переговорные группы, которые подписывали какие-то документы, — они опубликованы в интернете, а потом эти договорённости не были выполнены. Это были переговоры не лично с [президентом Владимиром] Зеленским, а [взаимодействие] представителей со стороны Украины и со стороны России. Кинули? Ну, не знаю. Не выполнили обязательства. Может, не надо было их брать на себя? Может быть, надо было понять, сможем мы их выполнить или не сможем», — объяснил Богдан.

С большой неохотой он признал, что в том числе не были выполнены договорённости, подписанные с целью исполнения Минских соглашений, призванных остановить войну в Донбассе. В частности, украинские представители должны были вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР, однако эта рабочая группа, признал Богдан, так и не была создана. По словам спикера, на Украине подписанные соглашения вызвали некое сопротивление.