Президент Литвы Гитанас Науседа предложил наложить на Белоруссию экономические санкции, чем может нанести непоправимый ущерб экономике собственной страны, сообщает RuBaltic.ru 20 ноября.

Помощь «друга». Польша и Литва хотят «стабилизировать» Белоруссию за чужие деньги © Facebook, Saulius Skvernelis

Он отмечает, что ранее Вильнюс ввел против Минска персональные санкции. При этом литовский лидер не поддерживал призывы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской нанести белорусскому режиму максимальный экономический ущерб.

По мнению Ильяшевича, не исключено, что президент Литвы поменял свою позицию под влиянием консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», которая победила на октябрьских выборах в Сейм. Однако нет гарантии, что эту идею поддержит ЕС.

«С точки зрения "демократизации" Беларуси это было бы контрпродуктивно. "Свалить" Лукашенко (или хотя бы склонить его к диалогу с оппозицией) экономические санкции не помогут. Но Литва не должна закрывать глаза на профанацию борьбы с "кровавым режимом". Почему бы ей самостоятельно не ввести экономические санкции против Беларуси, если этого не захочет делать Евросоюз?» — отмечает эксперт.

Литва в частности может произвести «выстрел в ногу», поставив заслон на пути белорусского транзита, и тем самым подать «хороший пример» другим странам Запада, считает Ильяшевич.

«Клайпедский порт дает шесть-семь процентов ВВП Литвы. Если учесть, что примерно треть его грузооборота приходится на белорусский транзит, то экономика Литвы сразу "просядет" на два — два с половиной процента», — подсчитал автор.

Интересы Польши в Белоруссии: геополитика, экономика, «мягкая сила» © AFP, Wojtek RADWANSKI

В стране не утихают массовые беспорядки и протестные акции, которые, согласно данным СВР РФ, инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.