Экс-начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян дал показания на допросе в Специальной следственной службе в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости

Ищенко объяснил, какую выгоду России принесет ввод миротворцев в Карабах © REUTERS, Francesco Brembati Анне Акопян, которая находилась на командном пункте.

Супруга Пашиняна сидела перед экраном, где транслировался ход боевых действий.

«Она сидела и смотрела, не вмешиваясь, не давая поручений. Смотрела, что происходит на поле… Я сказал, что зрелищных кадров там не будет, и попросил ее покинуть пункт, так как ребята говорят, кричат, могут нецензурно выражаться. Она посидела минут двадцать и вышла, а через четыре часа меня вызвали в Ереван», — рассказал Акопян на брифинге.

В отставку с поста главного военного инспектора Армении Мовсес Акопян ушел 11 ноября.

На пресс-конференции он раскритиковал информационный центр Минобороны Армении, который, по его словам, во время боевых действий в Нагорном Карабахе распространял стопроцентную ложь.

Кроме того, он обвинил в развале армии начальника Главного штаба Артака Давтяна. Также генерал назвал преступным решение армянских властей отправить на войну в Карабах добровольцев.

По словам Акопяна, премьер Пашинян принял ошибочное решение, закупив в России истребители Су-30СМ, которые не участвовали в боевых действиях, так как российское правительство запретило продажу боеприпасов для этих машин вторым странам.

Премьер Армении эти обвинения отверг.

10 октября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на целый ряд территориальных уступок.

Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной пять километров — там разместились российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.