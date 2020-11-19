Полиция обыскала «Национальный музей Революции достоинства» в Киеве, а также квартиру директора музея, сообщила пресс-служба музея 19 ноября на своей странице в Facebook

«У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому… детали позже», — сообщили в музее.

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«В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ с обыском. Так же утром эти же ребята заблокировали работу двух помещений Национального музея Революции достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности», — рассказал директор музея Игорь Пошивайло.

В августе сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) ведут заочные расследования по делам Майдана.