«У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому… детали позже», — сообщили в музее.
Судя по опубликованным фото, обыск проводят сотрудники следственного управления полиции, отдела следственного управления по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.
«В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ с обыском. Так же утром эти же ребята заблокировали работу двух помещений Национального музея Революции достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности», — рассказал директор музея Игорь Пошивайло.
В августе сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) ведут заочные расследования по делам Майдана.