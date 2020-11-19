Четырех жителей Дагестана признали виновными в подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в городе Махачкале в 2017 году. Ознакомиться с приговором, датированным 18 ноября, можно на сайте Южного окружного военного суда

Все осужденные получили наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, вот только находиться в тюрьме злоумышленникам предстоит разное время. Хидирнеби Казуев осужден на 19 лет, Габибула Халдузов — на 18, Самир Ибрагимов — на 17 и Шамиль Магомедов — на 10.

Обвиняемый в покушении на Киркорова признался, что его нанял Галкин © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

По данным следствия, все они прошли соответствующую подготовку и самостоятельно изготавливали различные взрывные устройства. Оперативники выяснили, что злоумышленники планировали теракт в Дагестанской государственной филармонии на 6 июля 2017 года, когда там должен был проходить концерт Киркорова. Однако реализовать план осужденным не удалось.

На допросе один из участников группы заявил, что планировал покушение лично на исполнителя, за что получил миллион рублей от комика Максима Галкина, который якобы предложил злоумышленнику убить Киркорова из ревности к своей супруге Алле Пугачевой.

Сам Галкин назвал это обвинение «весенним обострением в полной силе» и попросил не беспокоить Киркорова, так как тот «очень расстроен, что так дешево».

*Деятельность организации запрещена в РФ