Камалия рассказала, как однажды в подростковом возрасте поехала в гости к тете. Зашла в подъезд, а за ней — компания молодых людей. Они пытались затолкать ее в лифт.
Спастись тогда, вспоминает Камалия, ей помогло самообладание и навыки боевых искусств, которым учил ее товарищ отца. И теперь певица хочет отдать своих дочерей на дзюдо.
«Уверена, что каждая девочка должна уметь постоять за себя и подружку!» — заявляет певица.
«Блин, на чем еще будет пиар», — ответила одна из подписчиц.
Певица Камалия известна не только своей музыкальной карьерой, также она является супругой миллиардера, британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура.