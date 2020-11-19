Камалия рассказала, как однажды в подростковом возрасте поехала в гости к тете. Зашла в подъезд, а за ней — компания молодых людей. Они пытались затолкать ее в лифт.

«Зависть»: Кошевой ответил на травлю дочери в школе
«Зависть»: Кошевой ответил на травлю дочери в школе
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Спастись тогда, вспоминает Камалия, ей помогло самообладание и навыки боевых искусств, которым учил ее товарищ отца. И теперь певица хочет отдать своих дочерей на дзюдо.

«Уверена, что каждая девочка должна уметь постоять за себя и подружку!» — заявляет певица.

«Блин, на чем еще будет пиар», — ответила одна из подписчиц.

Певица Камалия известна не только своей музыкальной карьерой, также она является супругой миллиардера, британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура.