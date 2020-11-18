Гражданку Украины приговорили к пяти годам тюрьмы за публикацию в соцсети «Одноклассники» провокационных, по мнению украинской фемиды, постов

К окончательной победе евроинтеграции. Обзор политических событий на Украине 2-9 октября © пресс-служба президента Украины

«Если в Украине убрать барыг у власти, то через пять лет люди скажут — А нах*** нам и Европа».

22 января 2017 года она опубликовала картинку с гербом СССР на красном фоне, а 27 октября 2018 года — фото советских коммунистов на фоне советского же флага.

Ее признали виновной в распространении коммунистической символики и пропаганде «коммунистического тоталитарного режима» и приговорили к пяти годам тюрьмы.

Однако женщина заключила с прокурором соглашение о признании вины, что позволило ей вместо реального срока заключения отделаться годом условно.