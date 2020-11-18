Как говорится в решении суда, 9 ноября 2016 года жительница Херсонской области опубликовала фото генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с подписью следующего содержания:
«Если в Украине убрать барыг у власти, то через пять лет люди скажут — А нах*** нам и Европа».
22 января 2017 года она опубликовала картинку с гербом СССР на красном фоне, а 27 октября 2018 года — фото советских коммунистов на фоне советского же флага.
Ее признали виновной в распространении коммунистической символики и пропаганде «коммунистического тоталитарного режима» и приговорили к пяти годам тюрьмы.
Однако женщина заключила с прокурором соглашение о признании вины, что позволило ей вместо реального срока заключения отделаться годом условно.