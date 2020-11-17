На российские экраны возвращается шоу нулевых «Ты-суперстар!», проект перезапустили с новым названием «Суперстар! Возвращение». Вести программу будет уроженка закарпатской области Лолита Милявская и ведущий НТВ Вадим Такменев, а судить участников предстоит представителям постсоветского пространства, 17 ноября сообщает агентство IntarMedia

Елена Воробей попросила власти РФ дать артистам льготы на продукты © РИА Новости, Анатолий Медведь | Перейти в фотобанк Сергею Соседову, композитору и продюсеру Виктору Дробышу и певице Maruv, а четвертое судейское кресло каждый эфир будет занимать новый судья.

Участники шоу споют свои и песни друг друга, а также классику советской и российской эстрады.

«Сложность этого проекта для членов жюри заключается в том, что ты должен оценивать людей, которые видели перед собой полные дворцы спорта и футбольные стадионы. Людей, которые добились в этой жизни очень многого», — прокомментировал свою судейскую роль Дробыш.

По его словам, судить знаменитостей, не оглядываясь на их прежние достижения, — задача не из легких, а вот для самой молодой представительницы жюри Maruv многие хиты 1990-х могут стать открытием. Девушка призналась, что судейский опыт у нее первый, раньше в подобных шоу она участвовала как конкурсант.

За звание «суперстара» поборются Богдан Титомир, Алиса Мон, Влад Сташевский, Юлия Волкова, Ирина Шведова, Владимир Левкин, Николай Трубач и Татьяна Иванова. Премьера «Суперстар! Возвращение» состоится в эфире телеканала НТВ 22 ноября 2020 года.