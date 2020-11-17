Неоправданная жестокость по отношению к протестующим в Белоруссии недопустима, но не стоит забывать и о провокациях в отношении правоохранителей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости во вторник, 17 ноября

«Народный трибунал» Тихановской. Удастся ли белорусской оппозиции остановить угасание протестов? © AFP, Gints Ivuskans

«Безусловно, и об этом, собственно, говорил сам президент (Александр) Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место», — сказал Песков.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.