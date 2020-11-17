При этом по сравнению со вторым кварталом текущего года в июле–сентябре реальный ВВП Украины вырос на 8,5%. Как считают аналитики, главными факторами, обеспечившими положительную поквартальную динамику, стали сбор урожая и восстановление потребительского спроса.
Эпидемия COVID-19 и введенный из-за нее карантин нанесли сильный удар по экономике Украины. В первом квартале текущего года ВВП снизился на 1,3%, а во втором — на 11,4%.
По итогам 2020 года правительство Украины ожидает падения экономики на 4,8%, а Национальный банк — на 6%.