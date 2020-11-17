В третьем квартале 2020 года экономика Украины сократилась на 3,5% против аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 16 ноября Госслужбой статистики

Украина потеряла триллион долларов ВВП — Шмыгаль © CC0, Pixabay

Эпидемия COVID-19 и введенный из-за нее карантин нанесли сильный удар по экономике Украины. В первом квартале текущего года ВВП снизился на 1,3%, а во втором — на 11,4%.

По итогам 2020 года правительство Украины ожидает падения экономики на 4,8%, а Национальный банк — на 6%.