Украинский певец Дмитрий Монатик показал подписчикам видео из студии звукозаписи, где он работает над новым треком, но поклонники обратили внимание не на творчество, а на внешний вид исполнителя, о чем и написали на его странице в Instagram 15 ноября

«Нас к вам приговорили»: Прилепин ответил Меладзе © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Верой Брежневой. Подписчики исполнителя обратили внимание на то, что их кумир значительно прибавил в весе.

На один из таких комментариев — «Худеть, срочно худеть!» — Монатик ответил: «А как же бодипозитив?», по всей видимости, не очень обидевшись на выпады в свой адрес.

Дмитрий Монатик — украинский певец, танцовщик, наставник украинского вокального шоу «Голос. Дети» и «Голос страны». Несколько раз побеждал в номинации «Певец года» по версии украинской музыкальной премии «M1 Music Awards».

Одна из самых известных песен Монатика — дуэт с Брежневой «Вечериночка».