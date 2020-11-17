В ролике Монатик в широкой футболке поет и танцует под свою новую песню вместе с певицей Верой Брежневой. Подписчики исполнителя обратили внимание на то, что их кумир значительно прибавил в весе.
На один из таких комментариев — «Худеть, срочно худеть!» — Монатик ответил: «А как же бодипозитив?», по всей видимости, не очень обидевшись на выпады в свой адрес.
Дмитрий Монатик — украинский певец, танцовщик, наставник украинского вокального шоу «Голос. Дети» и «Голос страны». Несколько раз побеждал в номинации «Певец года» по версии украинской музыкальной премии «M1 Music Awards».
Одна из самых известных песен Монатика — дуэт с Брежневой «Вечериночка».