Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин считает, что победитель президентских выборов в США Джо Байден припомнит ему расследование преступлений, в которых мог быть замешан его сын Хантер Байден. Об этом Шокин рассказал в интервью изданию Chas News, передает РИА Новости

Таким Трампа ещё никто не видел: президентская гонка в США сделала неожиданный поворот © REUTERS, Carlos Barria/File Photo Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.

«Зная Байдена, считаю, что он будет мстить мне. Хотя все, что я делал на посту генпрокурора, было справедливо и обоснованно. Однако, не скрываю, у меня есть опасения относительно Байдена. Достаточно упомянуть мое отравление в Греции. Я могу предполагать (подчеркиваю — лишь предполагать), что Байден может быть к этому причастным», — сказал Шокин.

В сентябре прошлого года сотрудник американской разведки опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Трамп просил своего украинского коллегу расследовать обстоятельства увольнения генпрокурора Шокина, который расследовал коррупционные преступления сына Джо Байдена Хантера, который занимал руководящий пост в компании Burisma.