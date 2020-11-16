Бывший кандидат в мэры Киева, шоумен, ведущий Сергей Притула попал в скандал из-за своей реакции на высказывание неизвестного, звонившего в эфир. Спустя почти 2 месяца после произошедшего на него написали заявление в полицию, сообщает издание VGORODE 16 ноября

Притула в эфире радио поддержал слушателя-антисемита © Facebook Сергій Притула - офіційна сторінка

Притула ответил гостю улыбкой и не сделал ему замечания по поводу недопустимости высказывания. В еврейской общине оценили это как поддержку антисемитизма и написали на Притулу заявление в полицию.

Хасиды считают, что поведение ведущего классифицируется по статье 161 Уголовного кодекса Украины, которая регулирует вопросы разжигания розни на почве межнациональных и религиозных вопросов.

Сам Притула ответил, что отреагировал на выпад звонившего иронической насмешкой, а представители общины его неправильно поняли. Однако руководство радиостанции и члены комиссии журналистской этики осудили шоумена.

Рош-Ха-Шана в 2020 году выпал на 18-20 сентября, но из-за сложной эпидемиологической ситуацией власти Украины запретили тысячам хасидов въезд на территорию города Умань, где находится могила основателя веры и где празднуют свой Новый год хасиды.