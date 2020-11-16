История началась еще в сентябре, когда в эфир авторской программы ведущего на радио «НВ» позвонил мужчина из Краматорска, который назвал празднование еврейского Нового года в Умани «шабашем», а имя основателя веры вместо цадика Нахмана произнес как «нацик хацман».
Притула ответил гостю улыбкой и не сделал ему замечания по поводу недопустимости высказывания. В еврейской общине оценили это как поддержку антисемитизма и написали на Притулу заявление в полицию.
Хасиды считают, что поведение ведущего классифицируется по статье 161 Уголовного кодекса Украины, которая регулирует вопросы разжигания розни на почве межнациональных и религиозных вопросов.
Сам Притула ответил, что отреагировал на выпад звонившего иронической насмешкой, а представители общины его неправильно поняли. Однако руководство радиостанции и члены комиссии журналистской этики осудили шоумена.
Рош-Ха-Шана в 2020 году выпал на 18-20 сентября, но из-за сложной эпидемиологической ситуацией власти Украины запретили тысячам хасидов въезд на территорию города Умань, где находится могила основателя веры и где празднуют свой Новый год хасиды.