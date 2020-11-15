«Очевидно, что он будет пытаться после себя оставить лояльного человека. Более того, я очень сильно сомневаюсь, что Лукашенко так или иначе откажется от власти. Даже если он не будет называться «президентом», он может заполучить пост председателя «Всебелорусского народного собрания» (нечто подобное есть в Китае) и управлять всеми процессами, которые происходят в Беларуси. Вчера (в интервью в пятницу- ред.) Лукашенко еще раз подтвердил, что власть он никому не отдаст. Пока его не вынесут вперед ногами и не похоронят, он никуда уходить не будет», — сказал Болкунец.
В пятницу в интервью российским и зарубежным СМИ Лукашенко заявил, что «точно» не будет президентом Белоруссии еще двадцать лет, допустив, что и через пять лет уже не будет возглавлять государство.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.