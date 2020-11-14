Любое введение карантина в связи с коронавирусом является только одноразовым оружием, повторное его использование вызовет коллапс в экономике и политический кризис. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Массовый карантин – это попытка затушить сигарету ядерной бомбой © Facebook, Ruslan Bortnik

По его мнению, любой локдаун — это попытка ядерной бомбой затушить сигарету.

Эксперт сетует, что сейчас в мире очень мало стран занимаются изучением коронавируса, исследователи до сих пор достоверно не определили пути его распространения, а решения властей об ослаблении или ужесточении карантина не всегда оправданы.

«Мы не знаем, что надо закрывать. Может, наоборот, нам людей домой не надо пускать, а лучше держать их в офисе. Мы не знаем наверняка, где они больше заражаются: в семьях, в офисе, на спортивных состязаниях. Если источником заражения являются дети, то надо вообще закрыть все школы и садики. Может, дети бессимптомно его переносят», — указал Бортник.

Политолог также отметил, что на Украине нет соответствующей законодательной базы для введения карантина, нет чрезвычайного положения или эпидемиологического порога, что позволяет игнорировать решения властей.

Пока мы не понимаем ключевых механизмов распространения коронавируса, у нас не будет никакой эффективной политики, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.