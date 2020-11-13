Любое введение карантина в связи с коронавирусом является только одноразовым оружием, повторное его использование вызовет коллапс в экономике и политический кризис, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

- Руслан, вы уже назвали карантин выходного дня, который ввели на Украине, «политической имитацией власти». Как нужно было бы в таком случае поступить?

— Нужны активные линейные действия. Нужны разумные масочные режимы для всех граждан и соблюдение контроля над этим режимом. Нужны четкие и рациональные требования к санитарно-эпидемиологическим условиям работы госучреждений, частного бизнеса и общественного транспорта.

Например, обязательным условием работы транспорта следовало бы сделать систему бесконтактной оплаты, а в случае с госучреждениями — специальных предбанников или камер дезинфекции на входе. Обязательное наличие антисептиков и других санитарных условий в работающих заведениях. Нужны системные действия.

Кроме того, отсутствует системное изучение этого вируса, за исключением Китая и Южной Кореи. Мы до сих пор не исследуем пути распространения коронавируса, никто достоверно не опрашивает больных, где, по их мнению, они могли заразиться. Мы не знаем, что надо закрывать.

Может, наоборот, нам людей домой не надо пускать, а лучше держать их в офисе. Мы не знаем наверняка, где они больше заражаются: в семьях, в офисе, на спортивных состязаниях. Если источником заражения являются дети, то надо вообще закрыть все школы и садики. Может, дети бессимптомно его переносят.

Пока мы не понимаем ключевых механизмов распространения коронавируса, у нас не будет никакой эффективной политики.

- К каким последствиям приведет введение этого карантина?

— Любой локдаун — это попытка ядерной бомбой затушить сигарету. Это одноразовое оружие. Мы его уже применили весной. Повторное применение этого оружия вызывает коллапс в экономике и связанный с этим политический кризис.

Нужна гибкая политика, при этом она должна быть рациональной и законной, чего не хватает Украине. Потому что те ограничения, которые применяются в Украине, не базируются на законах. Верховная Рада не ввела чрезвычайного положения, эпидемиологический порог, установленный властью, не преодолен, и все это позволяет игнорировать подобные предложения властей.

- В США до сих пор не подвели итоги президентских выборов, но практически нет сомнений, что победил Джо Байден…

— На самом деле президент США до сих пор непонятен. Более того, у американских букмекеров снова появились ставки на Трампа. Неопределенность возрастает. Мы видим, что Трамп обвиняет своих оппонентов в краже 2,7 млн голосов, мы видим, что начался ручной подсчет голосов в Мичигане, вступают в действие судебные обжалования. Поэтому на этой неделе вероятность избрания Байдена немножечко снизилась по сравнению с прошлой неделей.

- И тем не менее, каких изменений стоит ждать от его прихода к власти?

— И Байден, и Трамп смотрят на Украину как на инструмент или как на ресурс. Поэтому и сохранение Трампа, и приход Байдена означает неизменность американской политики в отношении Украины с небольшой корректировкой. Ничего принципиально нового и позитивного это, конечно, для Украины не несет.