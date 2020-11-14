На Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина»

Украина будет жить при Байдене и в карантине. Главное на неделе 7—13 ноября от экспертов © REUTERS, Gleb Garanich

Парламентарий отметил, что сегодня на Украине во многом приостановлены платежи казначейства кроме зарплат и пенсий, что фактически означает преддефолтное состояние.

«Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство», — подчеркнул Рабинович.

Депутат в связи с этим предложил немедленно сменить правительство страны, списать долги на коммунальные услуги, а также сообщил, что внес законопроект о запрете повышения тарифов ЖКХ во время эпидемии.