Карантин выходного дня в Украине начнет действовать уже с 14 — 15 ноября и продлится 3 недели — до полуночи 30 ноября. Ограничения продлятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В эти дни будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Власти некоторых городов заявили о намерении игнорировать это решение правительства.
Парламентарий отметил, что сегодня на Украине во многом приостановлены платежи казначейства кроме зарплат и пенсий, что фактически означает преддефолтное состояние.
«Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство», — подчеркнул Рабинович.
Депутат в связи с этим предложил немедленно сменить правительство страны, списать долги на коммунальные услуги, а также сообщил, что внес законопроект о запрете повышения тарифов ЖКХ во время эпидемии.