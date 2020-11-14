Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко выходит замуж, такую информацию опубликовал телегид «Вокруг ТВ» 13 ноября

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что внучка Ротару встречается с бизнесменом из Франции и даже познакомила его с родственниками, но позже пара рассталась. Через какое-то время Евдокименко сошлась с предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Ждановым. Известно, что бизнесмен входит в «топ-30 предпринимателей Европы в сфере технологий» по версии Forbes.

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София Евдокименко окончила киевскую школу, сейчас живет и учится в США. Девушка выбрала карьеру модели.