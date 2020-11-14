Ранее в СМИ появлялись сообщения, что внучка Ротару встречается с бизнесменом из Франции и даже познакомила его с родственниками, но позже пара рассталась. Через какое-то время Евдокименко сошлась с предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Ждановым. Известно, что бизнесмен входит в «топ-30 предпринимателей Европы в сфере технологий» по версии Forbes.
СМИ сообщают, что семья Софии одобрила выбор девушки, и сейчас внучка звездной бабушки обдумывает детали свадьбы.
София Евдокименко окончила киевскую школу, сейчас живет и учится в США. Девушка выбрала карьеру модели.