«Делюсь с вами рецептом счастья на ближайший уикенд. Вкусная еда, хорошая компания и газированные напитки. Много. Естественно, с градусами. Скорее отправляйтесь за шампанским и игристым. Не благодарите и заранее позаботьтесь о грядущих праздниках!», — написала Седокова.
«Что за реклама пьянства?», «Зачем вы пропагандируете то, что вредно и медленно убивает людей?», «ИП Седокова пополняет свои погреба?», «Столько праздника внутрь не влезет», «Печень пожалей», — отреагировали поклонники.
Ранее выпить украинцам предлагал рок-музыкант Олег Скрипка, так он рекомендовал людям скрасить отсутствие культурных мероприятий, отмененных из-за пандемии, и анонсировал «антивирусные онлайн вечера».