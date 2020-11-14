Экс-участница украинской группы «ВИА Гра» Анна Седокова напомнила подписчикам, что впереди усиление карантинных мер и привычных новогодних праздников, скорее всего, не будет, но предложила никому не отчаиваться, а воспользоваться ее рецептом счастья, который она описала в Instagram 12 ноября

«Предлагаю культурно выпивать!»: Олег Скрипка анонсировал «антивирусные вечера» © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Что за реклама пьянства?», «Зачем вы пропагандируете то, что вредно и медленно убивает людей?», «ИП Седокова пополняет свои погреба?», «Столько праздника внутрь не влезет», «Печень пожалей», — отреагировали поклонники.

Ранее выпить украинцам предлагал рок-музыкант Олег Скрипка, так он рекомендовал людям скрасить отсутствие культурных мероприятий, отмененных из-за пандемии, и анонсировал «антивирусные онлайн вечера».