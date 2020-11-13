В поселке Славское 12 ноября состоялось торжественное открытие полицейской станции.
За средства общины полицейским выделили отдельное помещение, оборудованное всем необходимым для работы, а также полицейский автомобиль. Именно на полицейской станции будут дежурить правоохранители, и сюда жители будут обращаться в случае необходимости.
«Полицейский офицер общины осуществляет полномочия участкового офицера полиции, инспектора ювенальной превенции и патрульной полиции, а главная его задача — предоставлять жителям качественные полицейские услуги, ежедневно обеспечивать правопорядок на территории обслуживания, своевременно реагировать на проблемы общества и предотвращать совершению правонарушений», — поясняется на сайте.
Отмечается, что оценивать работу правоохранителей будут сами жители территориальной общины.
Население Славской общины — почти 14,5 тыс. жителей. Славское известно своими горнолыжными курортами и туристическими базами, которые ежегодно посещают сотни тысяч туристов.