Курортный поселок Славское Львовской области первым присоединился к проекту «Полицейский офицер общины». Об этом сообщил отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области 12 ноября

В поселке Славское 12 ноября состоялось торжественное открытие полицейской станции.

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«Полицейский офицер общины осуществляет полномочия участкового офицера полиции, инспектора ювенальной превенции и патрульной полиции, а главная его задача — предоставлять жителям качественные полицейские услуги, ежедневно обеспечивать правопорядок на территории обслуживания, своевременно реагировать на проблемы общества и предотвращать совершению правонарушений», — поясняется на сайте.

Отмечается, что оценивать работу правоохранителей будут сами жители территориальной общины.

Население Славской общины — почти 14,5 тыс. жителей. Славское известно своими горнолыжными курортами и туристическими базами, которые ежегодно посещают сотни тысяч туристов.