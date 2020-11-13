В Днепре у женщины с коронавирусом родился ребенок с редкой патологией – частичным отсутствием передней брюшной стенки, из-за чего кишечник младенца находится снаружи. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщило издание U-News

Болейте на здоровье. На Украине продают поддельные результаты теста на коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк проходили в COVID-центре больницы им. Мечникова, так как у женщины ранее выявили коронавирус. При этом отмечается, что заболевание и патология ребенка никак не связаны.

«Особенность порока такова, что брюшная полость недоразвита, и одновременно погрузить все содержимое, которое было снаружи, невозможно. Это называется висцеро-абдоминальной диспропорцией. Диагноз — гастрошизис. Ребенок не дышит, останавливается кровообращение и пр. Нами принято решение о поэтапном лечении. Сейчас у пациента подшито специальное устройство, которое позволяет растянуть переднюю брюшную стенку и адаптировать кишечник к новому месту пребывания. Через 2-3 дня будет еще одна операция, и мы постараемся полностью закрыть этот дефект», — рассказал главный врач Днепропетровского специализированного клинического медицинского центра матери и ребенка им. Руднева Игорь Македонский.

Медики также отметили, что ребенок родился практически в срок и родители знали о врожденном пороке его развития.