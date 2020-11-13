Городские власти Черкасс провели заседание, на котором было принято решение не вводить карантин выходного дня в городе. Об этом 13 ноября сообщает местное издание "18 000"

Накануне мэры Одессы, Ровно, Славянска и Львова заявили, что не собираются вводить жесткий карантин в выходные дни.

Местные предприниматели просили разрешить работать маленьким магазинам, заведениям питания, а также ТРЦ, площадь которых, по их словах, может обеспечить соблюдение дистанции.

Локдаун выходного дня. Бессмысленный и беспощадный © REUTERS, Valentyn Ogirenko Анатолий Бондаренко заявил, что не видит необходимости вводить карантин выходного дня.

В связи с этим в Черкассах разрешается свободное передвижение по городу, работа ТРЦ, прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах и развлекательных заведениях. Кроме того, разрешена работа рынков, учреждений культуры и заведений общественного питания.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились почти 12 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.

Также заразились президент Украины Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак, спикер Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук. Все они находятся на самоизоляции.

Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом на Украине ввели карантин выходного дня, который продлится с 14 по 30 ноября. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.