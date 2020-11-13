Дочь украинской певицы Оли Поляковой поделилась с подписчиками откровенными снимками, где она предстала в образе леди-вамп. Публикацию девушка разместила в сети Instagram 11 ноября

Оля Полякова предложила украинцам отказаться от выходных © Оля Полякова/Инстаграм

«Как вы думаете, девушка должна себя занижать и свои достоинства, или преподносить и преувеличивать их?», — спросила девушка у подписчиков.

Самой первой публикацию прокомментировала звездная мама Оля Полякова, написавшая: «Преподносить и преувеличивать». Остальные подписчики дали несовершеннолетней не менее ценные советы.

«Девушка никому ничего не должна!», «Ценить и любить себя, тогда не придется уменьшать или преувеличивать», «Одень вышиванку, украинский веночек и будешь, как настоящая царевна, а я тогда оценю все твои достоинства», — порекомендовали поклонники.

Учится Мария Полякова в элитном учебном заведении киевской гимназии «Консул». Параллельно занимается спортом и берет уроки вокала, задумывается о карьере адвоката.