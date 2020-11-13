На фотографиях 15-летняя наследница певицы одета в черное пальто, накинутое на нижнее белье с портупеей и ярко-красной помадой.
«Как вы думаете, девушка должна себя занижать и свои достоинства, или преподносить и преувеличивать их?», — спросила девушка у подписчиков.
Самой первой публикацию прокомментировала звездная мама Оля Полякова, написавшая: «Преподносить и преувеличивать». Остальные подписчики дали несовершеннолетней не менее ценные советы.
«Девушка никому ничего не должна!», «Ценить и любить себя, тогда не придется уменьшать или преувеличивать», «Одень вышиванку, украинский веночек и будешь, как настоящая царевна, а я тогда оценю все твои достоинства», — порекомендовали поклонники.
Учится Мария Полякова в элитном учебном заведении киевской гимназии «Консул». Параллельно занимается спортом и берет уроки вокала, задумывается о карьере адвоката.