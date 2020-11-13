Вряд ли Турция рискнет предпринять попытку получить контроль над Крымом военным путем. В этом случае она рискует потерять контроль над проливами, причем не обязательно в пользу России. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Реджеп Эрдоган якобы намерен предъявить России претензии на территориальную принадлежность Крыма.

Что касается этой публикации, отметил эксперт, то вряд ли Эрдоган делал подобные заявления о Крыме, потому что если бы он это сделал, то сразу бы последовала реакция российского МИДа, но ни того, ни другого не было.

«Так что я предполагаю, что речь идет не о заявлении Эрдогана, а о заявлении турецких СМИ. Журналисты могут заявлять что угодно. Наши журналисты тоже пишут, что Россия должна вернуть Аляску, или что она должна вернуться к границам 1914 года вместе с Польшей и Финляндией», — указал Ищенко.

Тем более, уточнил политолог, турецкие журналисты фактически написали, что Эрдоган так думает, а не что Эрдоган об этом заявлял, но даже если бы Эрдоган так думал, то он имеет право думать обо всем, что угодно.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.