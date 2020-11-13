Ранее известное турецкое издание «Haberler» («Новости») опубликовало материал о том, что в 1783 году Россия «несправедливо отняла» Крым у Османской империи, и что полуостров якобы должен быть возвращен современной Турции». Издание также пишет, что после продвижения Турции на Кавказе президент Реджеп Эрдоган якобы намерен предъявить России претензии на территориальную принадлежность Крыма.
Что касается этой публикации, отметил эксперт, то вряд ли Эрдоган делал подобные заявления о Крыме, потому что если бы он это сделал, то сразу бы последовала реакция российского МИДа, но ни того, ни другого не было.
«Так что я предполагаю, что речь идет не о заявлении Эрдогана, а о заявлении турецких СМИ. Журналисты могут заявлять что угодно. Наши журналисты тоже пишут, что Россия должна вернуть Аляску, или что она должна вернуться к границам 1914 года вместе с Польшей и Финляндией», — указал Ищенко.
Тем более, уточнил политолог, турецкие журналисты фактически написали, что Эрдоган так думает, а не что Эрдоган об этом заявлял, но даже если бы Эрдоган так думал, то он имеет право думать обо всем, что угодно.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.