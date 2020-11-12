«Карантин выходного дня? Ок! Тогда — все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. Относительно причины отставки — все после принятия решения по моему заявлению», — написал он.
С 4 по 30 марта 2020 года Уманский возглавлял Минфин Украины. Ранее он также занимался в правительстве экономическими вопросами.
Правительство Украины объявило о введении с 14 ноября карантина выходного дня. Это значит, что в выходные будет полностью запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
Ряд мэров украинских городов выступили против введения карантина. На сайте президента Владимира Зеленского была размещена петиция с просьбой отменить решение об ужесточении карантинных мер в выходные. Она стремительно набирает голоса, ее поддержало уже около 13 тысяч человек.