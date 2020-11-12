Игорь Уманский, внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака, написал заявление об увольнении с должности. Об этом 12 ноября он сообщил в Facebook

«Карантин выходного дня? Ок! Тогда — все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. Относительно причины отставки — все после принятия решения по моему заявлению», — написал он.

С 4 по 30 марта 2020 года Уманский возглавлял Минфин Украины. Ранее он также занимался в правительстве экономическими вопросами.

Украинская оппозиция назвала карантин выходного дня имитацией заботы о людях © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ряд мэров украинских городов выступили против введения карантина. На сайте президента Владимира Зеленского была размещена петиция с просьбой отменить решение об ужесточении карантинных мер в выходные. Она стремительно набирает голоса, ее поддержало уже около 13 тысяч человек.