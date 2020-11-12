«Думаю, мы будем поднимать этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в рамках нормандского формата, формально не принимая в нем участия», — заявил Жовква.
Ранее должность специального представителя США по делам Украины занимал Курт Волкер, который подал в отставку в конце сентября 2019 года.
Позже в американских СМИ появилась информация, что должность спецпредставителя США по делам Украины вообще может быть ликвидирована.
В июле 2020 года государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Госдепартамент ищет эффективного кандидата на должность специального представителя Соединенных Штатов по делам Украины.