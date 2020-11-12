В случае прихода Джо Байдена к власти в США Киев попросит у новой администрации Белого дома восстановить должность спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, сказал заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Жовква, говорится в сообщении на сайте главы Украины

«Думаю, мы будем поднимать этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в рамках нормандского формата, формально не принимая в нем участия», — заявил Жовква.

Волкер стал членом совета директоров транспортной компании на Украине © Facebook, Iryna Gerashchenko Курт Волкер, который подал в отставку в конце сентября 2019 года.

Позже в американских СМИ появилась информация, что должность спецпредставителя США по делам Украины вообще может быть ликвидирована.

В июле 2020 года государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Госдепартамент ищет эффективного кандидата на должность специального представителя Соединенных Штатов по делам Украины.