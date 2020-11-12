«Зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 нескольких судей. Поэтому с целью предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза», — рассказала Гайовская.
Она пояснила, что судебные заседания с заболевшими судьями в последнее время не проходили, но имена конкретных сотрудников, подхвативших коронавирус, представитель КСУ не назвала. Последнее заседание суда состоялось 5 ноября.
Ранее президент Владимир Зеленский, который сейчас также находится на самоизоляции с подтвержденным COVID-19, внес в Верховную Раду проект закона с требованием уволить всех судей КСУ, после того как они признали неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.