Ряд судей Конституционного суда Украины (КСУ), который уже неделю не работает из-за отсутствия кворума, заболели COVID-19. Об этом сообщила руководитель Управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовская, передает «Страна.ua» 12 ноября

«Зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 нескольких судей. Поэтому с целью предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза», — рассказала Гайовская. КСУ открыл производство против Зеленского © president.gov.ua Ранее президент Владимир Зеленский, который сейчас также находится на самоизоляции с подтвержденным COVID-19, внес в Верховную Раду проект закона с требованием уволить всех судей КСУ, после того как они признали неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.