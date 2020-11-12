По его словам, сначала в Ровенской облгосадминистрации должно состояться селекторное совещание.
«После того проведем в понедельник свою комиссию (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, — ред.), и тогда уже примем решение относительно этого», — отметил Хомко.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 11 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.
С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня, который продлится до конца месяца.
Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.