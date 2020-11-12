Торговая сеть «Эпицентр» для того, чтобы не уходить на карантин в выходные, продлила длительность рабочего дня в пятницу на 48 часов. Министр здравоохранения Украины Сергей Степанов был в ярости

«Хотите покуражиться, хотите делать фарс на здоровье людей. Если хотите покуражиться — поехали вместе в реанимацию и делайте это перед людьми, которые умирают каждый день…перед врачами, которые каждый день за жизнь людей, чтобы сохранить каждую жизнь. Такой вам кураж нужен?», — сказал глава Минздрава 12 ноября.

Зеленский, Порошенко, Тимошенко... Коронавирус атакует украинских политиков © REUTERS, Gleb Garanich

На Украине число заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 11 тысяч. Всего за сутки провели 77 149 тестирований. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве — 931.

С начала пандемии заразились 500 865 человек, скончались — 9 145 (+198), выздоровели — 227 694 (+6 235).

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября на Украине из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня.

Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.