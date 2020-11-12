Власти города Славянска Донецкой области не стали выполнять постановление украинского Кабмина о вводе карантина по выходным дням, сообщил мэр города Вадим Лях 12 ноября на своей странице в Facebook

По его словам, выходные в прифронтовом Славянске и Харькове или Киеве имеют сильные отличия.

«Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни — единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции», — подчеркнул политик.

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«Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу. Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю мы примем решение», — говорит мэр.

Главное сейчас — не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, добавил он.