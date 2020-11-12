По его словам, выходные в прифронтовом Славянске и Харькове или Киеве имеют сильные отличия.
«Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни — единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции», — подчеркнул политик.
По его мнению, ввод карантинных ограничений должен осуществляться местной комиссией по чрезвычайным ситуациям.
«Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу. Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю мы примем решение», — говорит мэр.
Главное сейчас — не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, добавил он.