Экс-супруга Валерия Меладзе Ирина Малухина рассказала о предательстве мужа и распаде семьи, написало на днях женское социальное медиа «Пчела»

В браке с музыкантом Малухина прожила 23 года, у пары родились 4 детей: сын и 3 дочери, но мальчик прожил всего несколько дней. Долгое время Меладзе жил, что называется, на две семьи, у него был тайный роман со своей бэк-вокалисткой Альбиной Джанабаевой, которая в 2004 году родила ему сына.

В 2012 году артист все-таки решил уйти от Малухиной, но официально брак был расторгнут только в 2014-м, в том же году Меладзе женился на экс-«ВИА Гре» Джанабаевой.

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«Я поняла, что можно выжить и сохраниться только через веру. Там я открыла для себя совершенно другой вид любви. Я накупила книг и почти 7 лет читала святых отцов», — высказалась Малухина.

Сейчас у Меладзе и Джанабаевой два сына и в нескольких интервью артисты заявляли, что планируют третьего ребенка.

Малухина поделилась с журналистами, что уже не одинока, но замуж выходить пока больше не хочет, а ее дочери предпочитают не общаться с нынешней супругой отца и их общими детьми.