В суде заявили, что иск был подан неправильно.
В частности, отмечается, что исковые требования, предъявленные истцом к президенту Украины, подсудны Верховному Суду, как суду первой инстанции, а исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде.
25 октября, в день местных выборов на Украине, был проведен и всеукраинский опрос, анонсированный президентом Владимиром Зеленским. Первым вопросом стала необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.
Также Зеленский предложил украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
После этого в Окружной административный суд Киева обратился истец с требованием отменить результаты всеукраинского опроса.
Кроме того, ранее Верховный суд Украины отказался признать видеообращение Зеленского с объявлением об опросе незаконной агитацией.