Окружной административный суд города Киева вернул заявителю иск с просьбой отменить результаты всеукраинского опроса, предложенного президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили 11 ноября на сайте суда

В суде заявили, что иск был подан неправильно.

В частности, отмечается, что исковые требования, предъявленные истцом к президенту Украины, подсудны Верховному Суду, как суду первой инстанции, а исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде.

25 октября, в день местных выборов на Украине, был проведен и всеукраинский опрос, анонсированный президентом Владимиром Зеленским. Первым вопросом стала необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Опрос Зеленского во время местных выборов дал его партии несправедливое преимущество - международные наблюдатели © Украинская правда

После этого в Окружной административный суд Киева обратился истец с требованием отменить результаты всеукраинского опроса.

Кроме того, ранее Верховный суд Украины отказался признать видеообращение Зеленского с объявлением об опросе незаконной агитацией.