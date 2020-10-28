Верховный суд Украины отказался признать опрос президента Владимира Зеленского незаконной агитацией. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на постановление Большой палаты Верховного суда от 25 октября

Истцом выступила экс-депутат Наталья Новак, которая просила Верховный суд признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского, в котором он анонсировал проведение общенационального опроса по пяти вопросам. Она также просила запретить проведение этого опроса.

«По материалам этого дела, на основании анализа предоставленных сторонами доказательств и объяснений сторон можно сделать вывод, что истинной целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, по его мнению, социально-экономических вопросов», — говорится в постановлении суда.

Также судьи отметили, что использование Зеленским выражения «Украина — это ты» не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу. Поэтому опрос не был скрытой формой агитации за пропрезидентскую партию «Слуга народа».

Украина: что показали местные выборы и «опрос Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также Зеленский предложил украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

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