Истцом выступила экс-депутат Наталья Новак, которая просила Верховный суд признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского, в котором он анонсировал проведение общенационального опроса по пяти вопросам. Она также просила запретить проведение этого опроса.
«По материалам этого дела, на основании анализа предоставленных сторонами доказательств и объяснений сторон можно сделать вывод, что истинной целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, по его мнению, социально-экономических вопросов», — говорится в постановлении суда.
Также судьи отметили, что использование Зеленским выражения «Украина — это ты» не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу. Поэтому опрос не был скрытой формой агитации за пропрезидентскую партию «Слуга народа».
Ранее Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом стала необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.
Также Зеленский предложил украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
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